علماء إسبان يبتكرون طريقة جديدة تمكّن المكفوفين من رؤية الصور

2021/10/29 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتمكّن فريق من الباحثين في جامعة ميغيل هيرنانديز الإسبانية من اختبار شبكة صناعية تعمل على تحفيز القشرة البصرية للدماغ، ما قد يساعد الأشخاص المكفوفين على تفسير ورؤية الصور.وتعمل الشبكة الصناعية المثبتة على غرسات تم تركيبها على زوج من النظارات الطبية، وفقاً لدورية "كلينيكال إنفستجيشن" العلمية، على اكتشاف الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى مصفوفة ثلاثية الأبعاد مكونة من 96 قطبًا صغيرًا مزروعًا في الدماغ.وتسمح هذه الطريقة المبتكرة للشخص الكفيف بإدراك أنماط الضوء التي تنتقل عن طريق الشبكية الاصطناعية وترجمتها إلى صور حقيقية، حيث يبلغ عرض الغرسة 4 مم فقط، ويبلغ طول كل من الأقطاب الكهربائية الصغيرة 1.5 مم.

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