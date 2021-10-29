مجموعة مسلحة تخطف شخص في ديالى والتميمي يوجه نداء للعشائر والقوات ‏الامنية ‏

2021/10/29 | 00:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بخطف احد الاشخاص في ناحية العبارة بديالى من قبل ‏عناصر مجهولة ترتدي زي عسكري، فيما وجه محافظ ديالى نداء الى الاجهزة الامنية والعشائر للتعاون من اجل افشال المخططات الارهابية ‏التي تستهدف المواطنين الابرياء.‏

وقال المصدر لـNRT‏ عربية اليوم (29 تشرين الاول 2021)، ان "عناصر ‏مجهولة ترتدي زي عسكري قاموا بخطف احد الاشخاص من منزله في منطقة (حد ‏الاخضر) التابعة الى ناحية العبارة بمحافظة ديالى."‏

وأضاف المصدر ان "العناصر المجهولة اقتادت الشخص المختطف الى جهةٍ ‏مجهولة باتجاه بساتين حد الاخضر."‏‎ ‎

واشار المصدر ان "الشخص المختطف يدعى (علم احمد عبد اللطيف)."‏

الى ذلك دعا محافظ ديالى مثنى التميمي الاجهزة الامنية الى اليقظة والحذر لافشال ‏المخططات الارهابية التي تستهدف المواطنين الابرياء والاجهزة الامنية في ‏المحافظة."‏

وأكد ان "على القيادات الامنية كافة بالتعاون فيما بينها والاعتماد على العنصر ‏الاستخباري ووضع خطة امنية محكمة لمنع تسلل عناصر "داعش" الى مناطق ‏محافظة ديالى وذلك شن عمليات عسكرية استباقية على اوكار داعش الارهابي"‏‎ .‎

و شدد التميمي "على ضرورة القضاء على خلايا "داعش" النائمة ومنعها من شن ‏هجمات تستهدف المدنيين،" دعيا "الشيوخ والوجهاء والمواطنين جميعا على ‏ضرورة التعاون ودعم الاجهزة الامنية بكافة صنوفها من اجل دحر الارهاب ‏والتطرف من محافظة ديالى‎ .‎‏"‏

وقال التميمي ان هذه المحاولات الجبانه تنم عن فشل الخلايا الارهابية وانكسارها ‏مما يدفعها الى استهداف الابرياء بمثل هذه الاعمال المشينة والمخزية التي يندى لها ‏جبين الانسانية ،داعيا الجميع لا سيما المواطنين الى الابلاغ الفوري عن اي حالة ‏تثير الشك والريبة وعدم السماح للجهات الارهابية بانجاح مخططاتها الاجرامية .‏

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