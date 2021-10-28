يهتافات 'فشلتونا'.. انسحاب الفنانة شمس الكويتية من مهرجان بابل (فيديو)‏

2021/10/29 | 00:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت الفنانة شمس الكويتية، مساء الخميس، من مهرجان بابل الدولي، بسبب مشاكل في الصوت، فيما ردد الجمهور عبارة ‏‏"فشلتونا‏‎".‎

وتسبب عدم وجود مهندس الصوت في المهرجان المقام حاليا في المدينة الأثرية بمحافظة بابل، إلى مشكلات كثيرة في الصوت‎.‎

واعتذرت الفنانة شمس الكويتية، عن إكمال الحفل، بسبب هذه المشاكل، وقدمت اعتذارها للجماهير الحاضرة‎.‎

وانطلقت فعاليات "مهرجان بابل الدولي"، مساء الخميس، على مدرجات مدينة بابل الآثرية 100كم جنوب العاصمة بغداد، تحت شعار ‏‏"من بابل الحضارة نصنع الحياة".‏

انسحاب الفنانة #شمس_الكويتية من مهرجان بابل والجمهور يهتف "فشلتونا" pic.twitter.com/p5pN0tuLTi

— Dilshadgoran (@Dilshadgoran1) October 28, 2021

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