رمز جديد للتداول وتواصل ثلاثي الأبعاد..

2021/10/29 | 00:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: أعلنت شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، تغيير اسم الشركة إلى "ميتا".وقالت شركة التواصل الاجتماعي في بيان صحفي، "إن ميتا سيكون فيه لعب وتواصل بشكل ثلاثي الأبعاد..مرحباً بك في الفصل الثاني من التواصل الاجتماعي".

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