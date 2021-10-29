الهجرة توضح حقيقة نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في ديالى

2021/10/29 | 01:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية.وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تناقلت أنباء تحدثت عن نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى، وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه المعلومات جملة وتفصيلا بعد الاتصال بالقيادات الأمنية والتأكد من عدم وجود مثل هكذا اخبار لغاية ألان".ودعت الوزارة، "وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار والتأكد من مصدرها الرسمي، لتجنب إثارة حالة من الرعب والخوف بين الناس في هذا الظرف الحساس".

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