الهجرة تنفي نزوح عوائل جديدة من قرى المقدادية

2021/10/29 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تناقلت أنباء تحدثت عن نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى، وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه المعلومات جملة وتفصيلا بعد الاتصال بالقيادات الأمنية والتأكد من عدم وجود مثل هكذا اخبار لغاية ألان".ودعت الوزارة، "وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار والتأكد من مصدرها الرسمي، لتجنب إثارة حالة من الرعب والخوف بين الناس في هذا الظرف الحساس".

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