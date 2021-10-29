كفرقاسم: من لم يتعلم من - قرش شدمي- لن تنقذه المليارات - جواد بولس

2021/10/29 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس كفرقاسم: من لم يتعلم من "قرش شدمي" لن تنقذه الملياراتلو كنت مكان الوزير عيساوي فريج ، لاعتذرت، على الملأ، أمام النائبين أيمن عودة وعايدة توما - سليمان، وأمام زملائهما، النواب في القائمة المشتركة، وأمام عشرات آلاف المصوّتين للقائمة وداعميها.



ليس من حق الوزير فريج، ممثل حزب ميرتس الصهيوني، في حكومة بينت- لبيد، أن يزايد على نوّاب القائمة المشتركة لأنّهم أصروا على تقديم اقتراح قانون يطالب دولة ......





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