انتقام من وراء الكواليس - منى حلمي

2021/10/29 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ------------------------------------------------هى «امرأة»، نجدها فى كل زمان ومكان.



متناثرة على الخريطة البشرية هنا وهناك، شرقًا، غربًا، جنوبًا، وفى الشمال.



بيضاء، سمراء، خمرية، شقراء..



قصيرة القامة، طويلة الأظافر..



ممتلئة إلى حد ما أو رشيقة القوام.



عيناها سوداوان أو زرقاوان أو عسليتان أو خضراوان.معها شهادات عليا أو متوسطة، ربما تجيد لغة أجنبية، أو مجرد إنسانة بسيطة غلبانة، على باب الله لك ......





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