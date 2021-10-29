2021/10/29 | 03:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dcl0gvdAYIU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - معهد الولايات المتحدة للسلام: المجتمع الدولي مهتم جدا باستعادة العراق لاستقراره) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - معهد الولايات المتحدة للسلام: المجتمع الدولي مهتم جدا باستعادة العراق لاستقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).