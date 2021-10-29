مجانًا.. جوجل تتيح اللعب في ستاديا لجذب اللاعبين

2021/10/29 | 07:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتيح هذا الخيار لـ"اللاعبين" استخدام ستاديا دون الاشتراك المدفوع.

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