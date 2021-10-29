انتهاء الصلاحية -3- - نادية خلوف

2021/10/29 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف سوف أذهب للعاصمة و أدرس في الجامعة ،أشعر بالارتباك ، حلمي في أن أكون مهندسة لم يتحقق ، فهندسة العمارة لا تحتاج أن تكون مبدعاً هنا .



عليك أن تكون ملائماً بالمال، أو السلطة ، حيث سوف تحظى بلقب فنان وهو لقب مكلف لمن ليس لديه موهبة ، ومن لديه موهبة قد يكون مثلي لا يفقه بالأمور، لكن لا بأس .



سوف يتحوّل حلمي إلى دراسة اللغة الأجنبية .



لا أستطيع أن أتحمل كلية التجاره، أو الهندسة الميكانيكية.



لم أخلق له ......





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