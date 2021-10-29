#نادية_خلوف سوف أذهب للعاصمة و أدرس في الجامعة ،أشعر بالارتباك ، حلمي في أن أكون مهندسة لم يتحقق ، فهندسة العمارة لا تحتاج أن تكون مبدعاً هنا .
عليك أن تكون ملائماً بالمال، أو السلطة ، حيث سوف تحظى بلقب فنان وهو لقب مكلف لمن ليس لديه موهبة ، ومن لديه موهبة قد يكون مثلي لا يفقه بالأمور، لكن لا بأس .
سوف يتحوّل حلمي إلى دراسة اللغة الأجنبية .
لا أستطيع أن أتحمل كلية التجاره، أو الهندسة الميكانيكية.
لم أخلق له ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء الصلاحية -3- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء الصلاحية -3- - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).