حزب الله يرد على

2021/10/29 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب حزب الله اللبناني على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي أثارت تفاعلا واسعا بعد اعتبارها "مسيئة" للمملكة العربية السعودية والإمارات.

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