الأمن الوطني يغير صورة نشرها لصباح الكناني

2021/10/29 | 08:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة .

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