السودان.. يسقط حكم العسكر - الاشتراكيون الثوريون

2021/10/29 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الاشتراكيون_الثوريون مرة أخرى تثبت جماهير الشعب السوداني قدرتهم على الصمود في وجه العسكر بل وتنظيم صفوفهم بموجة واسعة من الإضرابات والمظاهرات لصد انقلاب برهان وحميدتي.



أضرب مئات الآلاف من العمال والمهنيين في كافة القطاعات من النفط والموانئ إلى الأطباء والمدرسين، ومن العاملين بمطار الخرطوم إلى عمال وموظفي البنوك الرئيسية، إلخ.هذه الموجة الجديدة من الثورة السودانية تواجه آلة قتل عسكرية ستستخدم كل السبل الدمو ......





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