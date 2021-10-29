تركيا: ندعم مع قطر الحل السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا

2021/10/29 | 08:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد السفير التركي لدى الدوحة، مصطفى كوكصو، أن تركيا وقطر تدعمان الحل السياسي في سوريا مع “محاسبة مجرمي الحرب”.وقال كوكصو، الخميس، في تصريحات صحفية أدلى بها بمناسبة الذكرى الـ91 لتأسيس الجمهورية […]

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