كورونا تعاود نشاطها عالميًا وارتفاع بنسبة 4% وقد يدوم.. العراق يحبس الانفاس مترقبًا الموجة الرابعة

2021/10/29 | 08:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة والوفيات بمرض “كوفيد 19″، آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم للمرة الأولى منذ شهرين مع انتشار الفيروس في كل أنحاء أوروبا، في الوقت الذي يحبس العراق الانفاس وهو يراقب خوفا من دخول الموجة الرابعة.وبعد أسابيع من التراجع، ارتفعت الإصابات في أوروبا خلال الأسابيع […]

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