الخزعلي: الفرز الجزئي من صلاحية المفوضية اما الكلي فهو من صلاحيات المحكمة الاتحادية

2021/10/29 | 08:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، هيثم الخزعلي، اليوم الخميس، ان الفرز الجزئي من صلاحية المفوضية اما الكلي فهو من صلاحيات المحكمة الاتحادية.وقال الخزعلي لبرنامج “حصاد الايام” ان “السلمية هي الاجدر بنيل الحقوق”، مشيرا اننا “نتوقع ان تكبر اعداد الاعتصامات الى درجة شلل في معظم مفاصل العاصمة”.واضاف ان “الفرز الجزئي من صلاحية […]

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