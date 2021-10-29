محكمة أميركية تتهم حاكم نيويورك السابق بـ ’ارتكاب جريمة جنسية’

2021/10/29 | 08:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتهمت محكمة أميركية الخميس حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بارتكاب جريمة جنسية لقيامه بملامسة امرأة بدون إرادتها، وفق ما ذكر متحدث باسم المحكمة.

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وهذه هي التهمة الأولى التي توجه الى كومو السياسي النافذ الذي أجبر على الاستقالة من منصبه هذا العام بعد سلسلة من مزاعم التحرش الجنسي ضده.

وقال لوسيان تشالفن المتحدث باسم محاكم ولاية نيويورك "تم رفع شكوى بارتكاب جنحة ضد الحاكم السابق أندرو كومو في محكمة مدينة ألباني"، واصفا إياها بأنها "جريمة جنسية".

والشكوى التي رفعت في مكتب شريف مقاطعة ألباني بالنيابة عن ولاية نيويورك تتهم كومو بوضع يده على قميص الضحية ولمس صدرها من الجهة اليسرى في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأصدرت محكمة مدينة ألباني مذكرة استدعاء بحق كومو البالغ 63 عاما للمثول أمامها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وفقا لبيان.

واستقال كومو من حاكمية ولاية نيويورك في آب/أغسطس بعد أن أصدرت المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس تقريرا خلص الى أنه تحرش جنسيا ب11 امرأة، بينهن موظفات سابقات.

وقالت جيمس في بيان "منذ اللحظة التي تلقى فيها مكتبي الإحالة للتحقيق في مزاعم بأن الحاكم السابق أندرو كومو تحرش جنسيا بنساء عدة، باشرنا العمل بدون خوف أو محاباة".

وأضافت أن "التهم الجنائية الموجهة اليوم ضد السيد كومو بالملامسة بالإكراه تؤكد صحة ما توصلنا اليه في تقريرنا".

من جهته نفى كومو بشدة التهم الموجهة إليه زاعما أنه ضحية ثأر سياسي.

وكان كومو قد اكتسب شعبية كبيرة على مستوى الولايات المتحدة العام الماضي بسبب المؤتمرات الصحافية اليومية التي كان يعقدها بشأن فيروس كورونا قبل سقوطه المدوي.

وتعد الملامسة بالإكراه جنحة من الدرجة الأولى وعقوبتها يمكن ان تصل الى السجن لمدة عام.

"فرانس 24"

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