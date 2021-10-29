أرملة بطل أولمبي تنجب منه طفلا بعد 15 شهرا من وفاته

2021/10/29 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت إليدي، أرملة المتزلج الأولمبي الأسترالي أليكس بولين، ابنتهما بعد 15 شهرًا من وفاة الأخير خلال قيامه بجولة صيد في بلاد في يوليو من العام الماضي، وذلك وفقا لما ورد في تقرير لشبكة "سي إن إن " الإخبارية.

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