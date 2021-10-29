بعد أيام على حفل زواجها من المصري نايل نصار.. ابنة بيل غيتس تهنئ والدها بعيد ميلاده بهذه الصورة

2021/10/29 | 08:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت جينيفر، ابنة الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، صورة تجمعها مع والدها خلال حفل زفافها، الذي عقد في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من الفارس المصري، وايل نصار.

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