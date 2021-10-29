“لا نزوح جديد”..الهجرة غاضبة من وسائل الإعلام

2021/10/29 | 08:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تناقلت أنباء تحدثت عن نزوح […]

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