2021/10/29 | 08:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت أنقرة وواشنطن أن الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والأمريكي، جو بايدن، سيجريان على الأرجح لقاء في غلاسكو الإسكتلندية على هامش المؤتمر الأممي حول تغير المناخ.وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنقرة وواشنطن ترجحان لقاء أردوغان وبايدن في غلاسكو المركز الخبري الوطني.

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