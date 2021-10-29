اقتحام قناة تلفزيونية بثت شهادات حول منظمة

2021/10/29 | 08:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اتهم إدارة قناة "يو تي في"، الجمعة، مجموعة مجهولة باقتحام مكتبها في العاصمة بغداد وتهديد الإعلاميين العاملين فيه.

وحذرت القناة في بيان، 29 تشرين الأول/أكتوبر، من "خطورة ما أقدمت عليه هذه المجموعة"، داعية الحكومة إلى "حماية مكاتبها في العاصمة بغداد، من مسؤوليتها في الدفاع عن حق التعبير وحرية الإعلام".

ولم يتطرق بيان القناة إلى أسباب الاقتحام، لكن مصادر صحافية قالت إنّ الحادث وقع نتيجة عرض شهادات ومعلومات حول تاريخ منظمة "بدر" بقيادة هادي العامري ودورها إلى جانب إيران ضد الجيش العراقي إبان حرب الخليج الأولى.

وسبق أن أعلنت القناة إجراء مقابلة تلفزيونية مع ضباط كبير في الجيش العراقي السابق للحديث عن جانب من الحرب العراقية - الإيرانية، والدور الذي لعبته منظمة "بدر" آنذاك.

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