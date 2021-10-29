كردستان يمنح فرصة للشركات القادرة على استيراد البنزين

2021/10/29 | 08:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قررت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، السماح للشركات الأهلية باستيراد وقود السيارات من الخارج لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه “بناء على توصية من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومن اجل حل مشكلة نقص الوقود، تقرر منح الرخص للشركات التي لديها الامكانية ان تستورد البنزين للإقليم استثناءً من شروط وتعليمات وزارة الثروات الطبيعية”.

وطالبت الوزارة الشركات التي ترغب باستيراد البنزين بأن تقوم بتقديم طلباتها بهذا الصدد.

ويعاني إقليم كوردستان منذ أسابيع عدة من أزمة في وقود السيارات أدت إلى رفع الأسعار، وبالرغم من إرسال الحكومة العراقية الاتحادية مليوني لتر من الوقود للإقليم إلا أن ذلك لم يسهم في معالجة المشكلة.

ويحتاج الاقليم يوميًا 4.5 مليون لتر يوميًا، فيما يستهلك العراق قرابة 15 مليون لتر يوميًا.

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