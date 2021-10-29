خلفان يغرد عن

2021/10/29 | 09:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن والتي اعتبرت "مسيئة" للمملكة العربية السعودية والإمارات، متسائلا "كيف قبل به ميقاتي كوزير".

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