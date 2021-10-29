توضيح من الهجرة حول نزوح جديد للعوائل في ديالى

2021/10/29 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، نفيها نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 تشرين الاول 2021)، أن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء تحدثت عن نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى، ونحن ننفي فيه هذه المعلومات جملة وتفصيلا بعد الاتصال بالقيادات الأمنية والتأكد من عدم وجود مثل هكذا أخبار لغاية الآن".

واضاف البيان، ان "الوزارة دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والتأكد من مصدرها الرسمي، لتجنب إثارة حالة من الرعب والخوف بين الناس في هذا الظرف الحساس".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني في ديالى، باستهداف قرية شوك الريم في ناحية المقدادية شمال شرقي المحافظة بـ5 قذائف هاون، مشيرا إلى ان القصف تسبب بنزوح الاهالي من القرية.

وقال المصدر لـNRT عربية، الخميس (28 تشرين الاول 2021)، ان "5 قذائف هاون سقطت على قرية شوك الريم بناحية المقدادية"، مؤكدا ان "الاستهداف لم يوقع اي خسائر حتى الان".

وأضاف ان "القوات الامنية قامت بتنفيذ حملة أمنية لملاحقة منفذي الهجوم"، لافتا إلى ان "الاستهداف تسبب بنزوح اهالي القرية اعلاه".

N.A

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