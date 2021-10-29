2021/10/29 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، انتهاء التحقيقات الأولية المتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في كولومبيا، معتبرا أن البلاد توفي بـ "التزاماتها" في هذا الشأن.

وقال المدعي العام كريم خان من مقر الحكومة الكولومبية في العاصمة بوغوتا بحضور الرئيس إيفان دوكي إن: "كولومبيا على مستوى التزاماتها الدولية ويسعدني أن اقول إنني أستطيع الانسحاب من الدراسة الأولية".

ويجري مكتب المدعي العام منذ 2004 تحقيقا أوليا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الذي هز البلاد على مدى ستة عقود.

وكان الهدف هو دراسة خطر عدم محاكمة الوقائع في كولومبيا، أحد الأسباب التي تبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية التي يتم اللجوء إليها كحل أخير.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنائية الدولية تنهي تحقيقاتها في جرائم النزاع المسلح في كولومبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنائية الدولية تنهي تحقيقاتها في جرائم النزاع المسلح في كولومبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).