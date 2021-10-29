معلومات استخبارية تطيح بمتسلل سوري في نينوى (صورة)

2021/10/29 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالقبض على متسلل سوري في محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بالساعة 0100 يوم 10/29، وبناءً على معلومات إستخبارية تفيد بمحاولة احد الأشخاص التسلل من قرية خمروك والتابعة الى ناحية زمار بإتجاه بحيرة سد الموصل ضمنقاطع ف3لمش73 فق15، حيث تم نصب كمين مُحكم وجرى خلاله القبض على المتهم (احمد مصطفى بن محي الدين البيگاوات)".

وأضاف ان "المتهم سوري الجنسية، من تولد :1958".واشار المصدر الى ان "المتهم تم تسليمه آنفاً إلى مركز شرطة دوميز بوصل تسليم إصولي".

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