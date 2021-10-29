أمير سعودي يوجه رسالة حادة اللهجة للبنانيين

2021/10/29 | 09:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الأخيرة بخصوص تدخل المملكة والإمارات في اليمن، والتي اعتبرها العديد مسيئة وأثارت جدلا كبيرا.وقال الأمير السعودي في […]

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