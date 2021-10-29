تعليق مثير من تشافي حول إمكانية تدريب نادي برشلونة

2021/10/29 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري والمرشح بقوة لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب نادي برشلونة، إنه يركز على عمله مع فريقه القطري ولن يتحدث راهنا عن أي شيء آخر.

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وقبل مواجهة الأهلي في الدوري القطري، نقل موقع السد عن تشافي في مؤتمر صحفي تعليقا حول ما أشيع عن انتقاله قريبا لبرشلونة، وقال: " أنا حاليا أركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيء آخر".

وكان برشلونة، بطل إسبانيا 26 مرة وأوروبا 5 مرات، أقال في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس كومان بعد 14 شهرا من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي لكرة القدم أمام رايو فايكانو.

وأعلن النادي الكتالوني، أمس الخميس، تعيين ظهيره الأيسر السابق ومدرب فريق الرديف راهنا، سيرجي بارخوان، مدربا مؤقتا.

وفي حال لجوء إدارة برشلونة إلى تعيين تشافي، سيلقى هذا القرار رد فعل إيجابي من الجماهير الكتالونية، نظرا للقيمة الفنية والمعنوية التي يحملها منذ أن كان لاعبا في صفوف الفريق وقاده مع زميله أندريس إنييستا إلى عدة ألقاب محلية وقارية.

وكان تشافي (41 عاما)، أحرز الجمعة الماضي لقبا جديدا مع السد، بتتويجه في نهائي كأس أمير قطر على حساب الريان بركلات الترجيح.

"فرانس برس"

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