“النقد الدولي” يراقب التطورات في السودان

2021/10/29 | 09:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إن “من السابق لأوانه” التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، حيث نفذ الجيش انقلاباً هذا الأسبوع.

وقال الصندوق في بيان “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.

وقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في مواجهات بين جنود ومحتجين مناهضين للانقلاب.

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