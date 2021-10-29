2021/10/29 | 09:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى.. رفع حظر التجوال عن المقدادية وفتح كل الطرق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/29 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. رفع حظر التجوال عن المقدادية وفتح كل الطرق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. رفع حظر التجوال عن المقدادية وفتح كل الطرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).