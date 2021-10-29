2021/10/29 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، فترة سداد قروض البناء والترميم.وقال المصرف في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قروض الـ ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم تسدد في ١٠ أعوام”.وكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحدد فترة سداد قروض البناء والترميم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد فترة سداد قروض البناء والترميم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد فترة سداد قروض البناء والترميم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).