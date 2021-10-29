شرطة هايتي تؤكد أن المخطوفين الأميركيين مازالوا على قيد الحياة

2021/10/29 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت شرطة هايتي على إثبات يؤكد أن 16 أميركيا وكنديا خطفتهم عصابة، لا زالوا على قيد الحياة، حسبما أعلن مصدر من الشرطة الخميس.

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