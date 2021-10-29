لماذا غيّر مارك زوكربيرغ اسم فيسبوك إلى ميتا؟

2021/10/29 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مارك زوكربيرغ عن تغيير اسم شركته "فيسبوك" إلى "ميتا"، لتتماشى مع جهوده المتزايدة للجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

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