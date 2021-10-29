البرهان: إعلان اسم رئيس الحكومة خلال أسبوع

2021/10/29 | 10:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم اختيار رئيس جديد للحكومة السودانية وأعضاء مجلس السيادة خلال أسبوع، مشيراً إلى أنهم سيكونون من الكفاءات.

وقال البرهان في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع على الأكثر”.

وأضاف “لن نتدخل في اختيار الوزراء ولكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني ولن نتدخل فيمن يختاره”.

وتابع “نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط، ورئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام أننا نقود ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى قيام الانتخابات”.

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