وزارة الصحة تحدد أكثر أنواع أمراض ’السرطان’ شيوعاً في العراق

2021/10/29 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الصحة، الجمعة، عن أعلى أمراض السرطان شيوعاً في العراق.

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وقالت مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان سرى ياسين، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (29 تشرين الاول 2021) إن "مجلس السرطان يصدر تقريراً سنوياً بالحالات المسجلة في العراق بكل تفاصيلها وأنواع السرطانات"، لافتة الى أن "سرطان الثدي تصدر إحصائية العشر سرطانات الأكثر شيوعاً في العراق سنة 2019".

وأضافت أنه "في آخر تقرير سنوي في العام ذاته بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي 6959 وكانت نسبته 35 ٪ من بين السرطانات المسجلة بين الإناث و19 ٪لكلا الجنسين"، مؤكدة "وجود 48 عيادة للكشف عن السرطانات منتشرة في بغداد وجميع المحافظات ، بالاضافة إلى 31 مركزاً علاجياً للأورام في العراق عموماً".

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