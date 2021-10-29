مفوضية الانتخابات ترفع طعونا بتوصية الى القضاء

2021/10/29 | 10:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، عدد من الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعه NRT عربية، (29 تشرين الاول 2021)، إن "باب الطعون على نتائج الانتخابات أغلق في 19 من الشهر الحالي، وتم النظر في أكثر من 1400 طعن"، مبينة أن "مجلس المفوضين نظر في هذه الطعون ووافق عليها".

وأضافت الغلاي، أن "يوم 25 من الشهر الحالي كان آخر يوم للنظر في هذه الطعون، حيث تمت الموافقة على فتح أكثر من 2000 محطة لإجراء العد والفرز اليدوي فيها"، مشيرة الى أن "باقي الطعون رفعت بتوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للنظر والبت فيها".

وأكدت، أن "أولى المحافظات التي شهدت إعادة العد والفرز اليدوي فيها هي نينوى لأكثر من 100 محطة"، لافتة الى أن "نتيجة العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للنتائج الالكترونية بنسبة 100%".

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