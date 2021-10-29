تعرّف على اسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب

2021/10/29 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية في محافظات وسط وجنوب البلاد.وبلغ سعر الشراء 147.700 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 148.000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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