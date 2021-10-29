2021/10/29 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعادت القوات الامنية، اليوم الجمعة، افتتاح طريق بحيرة حمرين بعد اغلاقه لدواع امنية.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، انه "تم اعادة فتح طريق بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة بعد قطعه مساء يوم امس لدواع امنية".واوضح بان "الطريق سالك بالوقت الراهن دون اي اشكالات".

وكان طريق بحيرة حمرين والذي يمثل جزءا من طريق بعقوبة- خانقين قطع يوم امس لدواعي امنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غلقه لدواع امنية.. اعادة فتح طريق بحيرة حمرين في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد غلقه لدواع امنية.. اعادة فتح طريق بحيرة حمرين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).