عماد علو لـ / نينا / :محافظة ديالى مهمة وستراتيجية .. ومايحصل من خروقات دليل فشل امني 

2021/10/29 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات عماد علو :" ان محافظة ديالى مهمة وستراتيجية وخاصة للعاصمة بغداد "، مشددا على :"ضرورة اعادة قراءة الخريطة الجغرافية لانتشار القطعات الامنية بمناطق التهديد الساخنة في المحافظة لمواجهة خطط داعش لتمزيق المجتمع ".وقال علو في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مايحصل في محافظة ديالى دليل على فشل الخطط الامنية الموضوعة لمواجهة خروقات داعش الارهابي ، الذي يسعى لاحداث شرخ مجتمعي في المنطقة لاثبات وجوده وتوسيع الحواضن التي يستند اليها للقيام بعملياته الارهابية".واضاف :" ان محافظة ديالى مهمة جدا وستراتيجية لقربها من العاصمة ، ومن الممكن ان تعتبر نقطة وثوب الى العاصمة ، ان بقي الوضع الامني على حاله دون حلول واضحة ".وكان تنظيم داعش الارهابي هاجم ليلة الثلاثاء الماضي قرية الرشاد بقضاء المقدادية في ديالى ، وادى الهجوم الى استشهاد واصابة العشرات من سكانها وبالمقابل هاجمت مجاميع مسلحة قرية نهر الامام المجاورة وقامت بعمليات قتل وحرق وتجريف لبساتين القرية./انتهى3

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