المفوضية: رفع عدد من الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات

2021/10/29 | 10:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الجمعة، رفع عدد من الطعون إلى الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح، 29 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "باب الطعون بنتائج الانتخابات أغلق في 19 من الشهر الحالي، وتم النظر في أكثر من 1400 طعن".

وأضافت الغلاي، أنّ "مجلس المفوضين نظر في هذه الطعون ووافق عليها"، مشيرة إلى أنّ "يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر كان آخر يوم للنظر في هذه الطعون".

وأوضحت الغلاي، أنّ "مجلس المفوضين وافق على فتح أكثر من 2000 محطة لإجراء العد والفرز اليدوي"، مبينة أنّ "باقي الطعون رفعت بتوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للنظر والبت فيها".

وأكّدت المتحدثة، أنّ "أولى المحافظات التي شهدت إعادة العد والفرز اليدوي فيها هي نينوى لأكثر من 100 محطة"، لافتة إلى أنّ "نتيجة العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للنتائج الإلكترونية بنسبة 100%".

وسبق أن أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في بابل، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، مؤكدًا أنّ نسبة التطابق وصلت إلى 100%.

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