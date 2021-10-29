طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية في عدد من المناطق

2021/10/29 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، في ما توقعت هطول امطار وعواصف رعدية في عدد من المناطق.

يتبع..

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