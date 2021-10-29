الهجرة والمهجرين تنفي نزوح عائلات جديدة من قرى المقدادية

2021/10/29 | 10:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الهجرة والمهجرين نزوح عائلات جديدة من قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

الوزارة أكدت في بيان ان بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء تحدثت عن نزوح عائلات جديدة من قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى وهو ما تنفيه الوزارة جملة وتفصيلا بعد الاتصال بالقيادات الأمنية والتأكد من صحة مثل هذه أخبار لغاية الآن في حين دعا البيان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والتأكد من مصدرها الرسمي لتجنب إثارة حالة من الرعب والخوف بين الناس في هذا الظرف الحساس.

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