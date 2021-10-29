سرطان الثدي يتصدر الأورام الخبيثة في العراق

2021/10/29 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن أعلى أمراض السرطان شيوعاً في العراق.وقالت مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان سرى ياسين في حديث صحافي، إن “مجلس السرطان يصدر تقريراً سنوياً […]

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