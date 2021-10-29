سرطان الثدي.. أكثر السرطانات العشرة شيوعًا في العراق ويشكل 35%

2021/10/29 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن أعلى أمراض السرطان شيوعاً في العراق، حيث تصدر سرطان الثدي قائمة السرطانات العشرة الاكثر شيوعا في العراق.

وقالت مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان سرى ياسين إن “مجلس السرطان يصدر تقريراً سنوياً بالحالات المسجلة في العراق بكل تفاصيلها وأنواع السرطانات”، لافتة الى أن “سرطان الثدي تصدر إحصائية العشر سرطانات الأكثر شيوعاً في العراق سنة 2019”.

وأضافت أنه “في آخر تقرير سنوي في العام ذاته بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي 6959 وكانت نسبته 35 ٪ من بين السرطانات المسجلة بين الإناث و19 ٪لكلا الجنسين”، مؤكدة “وجود 48 عيادة للكشف عن السرطانات منتشرة في بغداد وجميع المحافظات، بالاضافة إلى 31 مركزاً علاجياً للأورام في العراق عموماً”.

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