2021/10/29 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /لمركز الخبري الوطني قال الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري والمرشح بقوة لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب نادي برشلونة، إنه يركز على عمله مع فريقه القطري ولن يتحدث راهنا عن أي شيء آخر.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشافي يعلق بشأن إمكانية تدريبه برشلونة المركز الخبري الوطني.

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