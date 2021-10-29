الصحة تحدد أكثر أنواع أمراض السرطان شيوعاً في العراق

2021/10/29 | 10:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن أعلى أمراض السرطان شيوعاً في العراق.وقالت مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان سرى ياسين، للوكالة الرسمية، إن “مجلس السرطان يصدر تقريراً سنوياً بالحالات المسجلة في العراق بكل تفاصيلها وأنواع السرطانات”، لافتة الى أن “سرطان الثدي تصدر إحصائية العشر سرطانات الأكثر شيوعاً في العراق سنة 2019”.وأضافت […]

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