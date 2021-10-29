قلق فرنسي من استخدام أوكرانيا لطائرة مسيرة مصنوعة في تركيا

2021/10/29 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا، الخميس، إنها "قلقة" بعد استخدام القوات الأوكرانية لطائرة مسيرة هجومية تركية الصنع ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، معتبرة أن ذلك يتعارض مع "إجراءات تعزيز" وقف إطلاق النار.

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