2021/10/29 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أستبعد مدرب المنتخب الوطني، ديك أدفوكات، الثنائي علي عدنان وهمام طارق من القائمة التي ستخوض مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية في الجولتين المقبلتين من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022”.وقال مصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أدفوكات يستبعد لاعبين بارزين من تشكيلة المنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

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